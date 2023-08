Am Samstagabend kurz vor 23 Uhr ist es im Rottenburger Teilort Schwalldorf zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden gekommen. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Porsche Cayenne Turbo die Dorfstraße in Richtung Frommenhausen. An der Einmündung Dorfstraße/Im Brühl wollte der Porschefahrer nach rechts abbiegen.

„Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und unter Alkoholeinwirkung“, so schreibt die Polizei, fuhr der Porsche-Fahrer geradeaus über den gegenüberliegenden Gehweg, über einen Stromkasten und im Anschluss gegen einen Strommasten. Des Weiteren wurde bei der Kollision noch das Glas eines Buswartehäuschens beschädigt.

Funken schlagen aus dem Auto

Da kurzzeitig Funken aus dem Fahrzeug zu sehen waren, wurde die Feuerwehr hinzu alarmiert, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an die Unfallstelle eilte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Rottenburg fest, dass der 45-Jährige sichtlich unter Alkoholweinwirkung stand.

Deutlich mehr als 1,5 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich mehr als 1,5 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten. Zum Abstellen der Energieversorgung am Stromkasten war der örtliche Stromversorger ebenfalls vor Ort. Der Porsche Cayenne musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Porsche als auch an der Energieversorgung und dem Wartehäuschen wird auf jeweils zirka 10.000 Euro beziffert.