Am späten Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr war ein 82-Jähriger zusammen mit seinem Sohn in dem Waldgebiet „Sandgrube“ vor Haigerloch auf Pilzsuche. Der 58-Jährige verließ den befestigen Weg und machte sich auf die Suche nach Pilzen. Der 82-Jährige, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war, blieb auf dem Forstweg zurück.

82-Jähriger bekommt Kreislaufprobleme

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache bekam der 82-Jährige plötzlich Kreislaufprobleme und setzte ungewollt den elektrischen Krankenfahrstuhl in Bewegung. Dieser fuhr eine zirka zehn Meter tiefe Böschung hinunter.

Schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr

In dem unwegsamen Gelände musste der 82-Jährige in einer aufwendigen Rettungsaktion durch die Bergwacht gerettet und nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden. Der Senior wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Bergwacht war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften am Unfallort, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sechs Kräften.