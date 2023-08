Ein 75-Jähriger war am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr mit Reparaturarbeiten an einem Bagger auf einem Baustellengelände in Stetten beschäftigt. Ersten Ermittlungen nach rutschte der Mann von der Kette des Fahrzeugs ab und stürzte in eine etwa zwei Meter tiefe Baugrube.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er mit dem Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr gerettet werden. Der 75-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.