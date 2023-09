Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 22 Jahre alten Mann, der am Freitagabend (22.09.) in einem Einkaufsmarkt in der Gammertinger Straße Zigaretten und Alkoholika entwendet hat.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin des „Kaufland“ beobachtete gegen 20 Uhr, wie der Tatverdächtige Waren in seine Tasche steckte, weshalb er beim Verlassen des Marktes hierauf angesprochen wurde.

Zeugen halten den Täter fest

Beim Versuch zu flüchten wurde er von zwei Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, wogegen er sich körperlich zur Wehr setzte und um sich schlug. Verletzt wurde niemand. Nach den üblichen polizeilichen Maßnahmen wurde der alkoholisierte 22-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.