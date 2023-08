In ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße im Sonnenbühler Ortsteil Undingen ist ein Unbekannter in der Zeit von Montag auf Dienstag eingebrochen.

Höhe der Beute noch unbekannt

Zwischen 18 Uhr und 16.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte nachfolgend in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.