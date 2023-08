Nach Killer-Eklat: Landkreis nimmt jetzt Anlauf in Hausen am Tann

Die Unterbringung von Geflüchteten ist im Zollernalbkreis ein ganz heißes Eisen geworden. Nachdem Landrat Pauli in Killer an einer Welle der Wut abgeprallt war, unternimmt er nun in Hausen am Tann einen Anlauf.