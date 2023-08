„Im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft“, so meldet die Polizei, wurden am Montagabend kurz nach 20 Uhr zwei Personen leicht verletzt.

Aus bislang nicht geklärtem Grund waren drei unter Alkoholeinwirkung stehende Bewohner der Unterkunft im Alter von 24, 33 und 52 Jahren aneinandergeraten. Im Verlauf der Prügelei erlitt der 33-Jährige eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der 24-Jährige zog sich eine leichte Verletzung im Gesicht und mehrere Kratzer zu.

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Die genauen Gründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, die vom Polizeirevier Sigmaringen geführt werden.