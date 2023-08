Zu einer „randalierenden Person“ wurde die Polizei am Montagvormittag gegen 10 Uhr ins Sigmaringer Landratsamt gerufen. An Ort und Stelle trafen die beiden alarmierten Streifenwagenbesatzungen auf einen 41-jährigen Mann, der in der Ausländerbehörde laut diskutierte und gestikulierte.

Randalierender Mann verlangt nach Reisepass

Wie sich herausstellte, verlangte der Mann nach seinem beim Landratsamt verwahrten Reisepass, für dessen Aushändigung jedoch die Voraussetzungen noch nicht vorlagen. Den Polizeibeamten gelang es, die Situation zu beruhigen.

Zu strafbaren Handlungen kam es nach jetzigem Stand nicht“, heißt es im Polizeibericht. Das Landratsamt wole versuchen, „eine zeitnahe Lösung im Sinne des 41-Jährigen zu finden“.