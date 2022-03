Schmuck sieht die alte Molke in Wessingen nun wirklich nicht mehr aus. Doch früher traf sich hier praktisch das ganze Dorf. Das könnte bald wieder so sein. Zumindest wenn es nach Svenja und Markus Jetter geht. Sie tüfteln seit einiger Zeit schon daran, wie der Wunsch nach einem Café in der Molke...