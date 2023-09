Anrufe von Telefonbetrügern haben am Dienstag wieder mehrere Bewohner im Landkreis Sigmaringen erhalten.

Mit weinerlicher Stimme

Die Täter kontaktierten unter anderem einen 79-Jährigen in Krauchenwies, eine 67-Jährige in Bingen sowie eine Frau in Gammertingen. Dabei gaben sie sich unter weinerlicher Stimme jeweils als deren Tochter aus. Sie hätten vermeintlich einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Anschließend forderten die Anrufer von der „Mutter" eine Kaution. Während sich eine Betroffene mit einem fünfstelligen Euro-Betrag auf dem Weg zu einer Übergabeörtlichkeit machte, legten die übrigen Angerufenen unmittelbar auf.

Die Angerufene wird stutzig

Noch auf der Fahrt wurde auch die Frau aus Gammertingen stutzig und rief ihre Tochter zur Sicherheit nochmals an, woraufhin der Betrugsversuch aufflog.