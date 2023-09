Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in die Gammertinger Straße in der Hechinger Unterstadt ausgerückt. Dort war zuvor ein Mann bei Arbeiten auf dem Balkon seines Wohnhauses mehrere Meter tief zu Boden gestürzt.

Es war nicht auf der Baustelle!

Auf Nachfrage hat die Pressestelle des Polizeipräsidiums ausdrücklich bestätigt, dass sich der Unfall nicht auf der Baustelle in der Gammertinger Straße ereignet hat.

Schwere Verletzungen

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht.