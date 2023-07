Unter dem Titel „ [email protected] “ startet am Dienstag, 18. Juli, um 8.15 Uhr ein Lesemarathon für und von der gesamten Schulgemeinschaft des Haigerlocher Gymnasiums. Die Schule hat das fulminante Projekt unter der Federführung der Deutsch-Fachschaftsvorsitzenden Sandra Zopf auf die Beine gestellt.

Der Startschuss für das bunte Leseprogramm fällt für die Schülerinnen und Schüler sowie ihren Lehrerinnen und Lehrern bei einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung, bevor alle in ihre Leseerlebnisse verschwinden und zum Beispiel in Krimis, Balladen, Lausbubengeschichten oder Dialektgeschichten eintauchen.

Auch die professionelle Sprecherin und Vorleserin Sabine Niethammer ist bei dem Leseprojekt am Dienstag dabei.

© Foto: Pribatfoto

Zahlreiche Ideen, wie eine Lesestaffel im Freibad, ein Vorlesestündchen im Altenheim ein Lesepicknick in einer Fremdsprache oder Pop und Poesie in den großen Pausen bereichern den Vormittag.

Ab 16 Uhr auch für die Öffentlichkeit

Am Nachmittag wird die professionelle Vorleserin Sabine Niethammer die Unterstufenschüler mit in die Welt der Literatur entführen. Zudem öffnet die Veranstaltung ab 16 Uhr auch für die Öffentlichkeit. Dann können alle Interessierten an besonderen Orten in Haigerloch literarisch Station machen. Ab 16 Uhr sind Römerturm, Synagoge, Atomkeller, Gefängniszelle, Rathaus, Schloss und das Lehrerzimmer des Gymnasiums mit Leserinnen und Lesern besetzt, die Spaziergänger alle 30 Minuten in eine neue Welt entführen. Alle Stationen können in beliebiger Reihenfolge besucht werden.

Am Abend wird ein weiterer Höhepunkt des Events erwartet. Dann heißt es: Bühne frei für einen Poetry Slam! In der Aula des Gymnasiums präsentieren 18 Schülerinnen und Schüler im Dichterwettstreit ihre Ergebnisse eines Poetry Slam-Workshops. Unter der Anleitung der etablierten Slamerin Xenia Stein aus Tübingen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon vorab an ihren Texten gearbeitet. Eine Lesenacht, die für manche mit Schulhausübernachtung kombiniert ist, stellt sicher, dass keine Minute ohne Text verstreicht.

Dem frühen Vogel liest der Wurm

Wer lieber schläft, aber zeitig aufsteht, der wird am Morgen ab 5 Uhr mit Kaffee, Brezeln und Pancakes im Breakfastclub belohnt. Unter dem Motto „Dem frühen Vogel liest der Wurm“ sind, vor der Aula des Gymnasiums, Leseerlebnisse in früher Stunde garantiert. Auch hier sind Haigerlocher Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen.

Und warum das alles? Lesen schafft Nähe, vergrößert den Wortschatz, macht erfinderisch, steigert das Mitgefühl, festigt den Gerechtigkeitssinn, fördert die Konzentration und wirkt sich positiv auf viele schulische Fächer aus. So sieht es auf jeden Fall die „Stiftung Lesen“, nach der Auswertung einer Studie. Für Sandra Zopf ist die Sache aber auch noch aus einem anderen Grund wichtig: So ein gemeinsamer Tag soll Spaß machen, die Schulgemeinschaft fördern und für alle Bücherfans oder solche, die es werden wollen, ein Erlebnis werden.

Die Buchtitel der Lieblingsbücher, die jede Klasse bereits an ihre Klassenzimmertüren geklebt hat, sind jetzt schon vielversprechende Ausblicke auf einen ereignisreichen Tag, den die Schulgemeinschaft dann am Mittwoch um 7.30 wieder gemeinsam beendet.

Info Alle öffentlichen Veranstaltungen (Spaziergang zu Stationen, Poetry Slam, Frühstück) sind kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.