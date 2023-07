Das Haigerlocher Gymnasium hat mit seiner Theater AG ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Ein so aktives Ensemble, reich an Talenten und sprühend vor Kreativität, findet man kaum an Schulen. Dabei ist die Bühne ein wertvoller Lernort und Applaus ein Lehrmeister fürs Leben. Davon ist Kerstin Gottha...