Mit einem festlichen Ball in der Witthauhalle verabschiedete das Haigerlocher Gymnasium 32 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen. Der Notendurchschnitt des Abiturjahrgangs 2023 liegt bei 2,1.

Der Abschlussball in der Witthauhalle stand unter dem Motto: „Abi-Vegas – um jeden Punkt gepokert“. Paarweise präsentierten sich die festlich gekleideten Schülerinnen und Schüler unter Beifall ihrer Eltern und Geschwister auf dem roten Teppich. Das anschließende Programm wurde von den Abiturienten Hanno Wörz und Simon Kuracz moderiert.

Dank an Lehrer und Eltern

Stellvertretender Schulleiter Daniel Plasa hielt in Vertretung der erkrankten Schulleiterin Karin Kriesell die Entlassrede. Er griff das von den Abiturienten gewählte Motto auf und zitierte Platon: „Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen, als im Gespräch in einem Jahr“. In den acht Jahren Schulzeit am Gymnasium hätten die Schüler und ihre Lehrkräfte wesentlich mehr Zeit als nur eine Stunde gemeinsam „am Pokertisch Schule“ verbracht, stellte Plasa fest. Wie in einem Pokerspiel gehe es auf dem Weg zum Abitur auch um Risiken (Versetzung) und Einsatz. Wie beim Roulette hätten alle Absolventen genügend „Chips“ gesammelt, um die Abiturprüfungen zu bestehen. Daniel Plasa gratulierte den Entlassschülern.

Ein Dank ließ Schulleiterin Karin Kriesell an die „Croupiers“, also alle beteiligten Lehrkräfte, übermitteln. Ohne Konrektor Daniel Plasa, Oberstufenberater Jan Ebinger und Renate Berndsen, „die jedem und überall geholfen hat“, wäre der Erfolg so nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank galt auch den „Kreditgebern und Gläubigern“, also den Familien der Absolventen, für deren Unterstützung.

Emma Hüfner aus Weildorf ist Jahrgangsbeste

Der finale „Spielstand“ kann sich sehen lassen: Die Abiturprüfungen sind mit einem Durchschnitt von 2,1 beendet worden. Zwölf Schülerinnen und drei Schüler haben sogar eine Eins vor dem Komma. Emma Hüfner aus Weildorf ist Jahrgangsbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,1.

Die 32 Abiturientinnen und Abiturienten wurden ermutigt, das „Spiel nun selbst in die Hand zu nehmen“, und Werte wie Zivilcourage, Solidarität und Nachhaltigkeit hochzuhalten: „Achtet darauf, dass ihr menschlich agiert und denkt. Behaltet die Neugierde, die Abenteuerlust wie Peter Pan. Setzt alles daran, den Lauf der menschlichen Geschichte so mitzugestalten, dass diese Erde auch noch euren Kindern eine Perspektive bieten kann. Nutzt eure Herzen, um die wichtigen Dinge im Leben zu sehen.“

Zwei Kunstpreise vergeben

Einzeln nahmen die Absolventen dann ihr Reifezeugnis, viele davon mit Preis oder Lob versehen, von Konrektor Plasa und den Tutoren Stefan Albiez und Lisa Kendell in Empfang. Die Sonderpreise wurden von den einzelnen Fachlehrkräften überreicht. Zusätzlich ging ein von der Firma Akkolade Studio von Vera Schwenk aus Haigerloch gestifteter Kunstpreis an Ida Becker und Paul Geider, überreicht von Kunstlehrerin Judith Lenz.

Weitere Stationen des festlichen Balls waren ein üppiges Buffet, Geschenke an die Lehrkräfte, untermalt mit Videos aus dem Schulalltag und über die gemeinsame Berlin-Fahrt. Auch die Rede der Scheffelpreisträgerin Ida Becker aus Haigerloch ließ aufhorchen.

Mit einem abschließenden Männertanz der Abiturienten ging es hinein in einen Abend in heiterer, beschwingter Atmosphäre.