Ein Brand in einem Wohnhaus im Mössinger Stadtteil Öschingen hat am Montagmittag ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes auf den Plan gerufen.

Über Notruf war gegen 12.30 Uhr Rauch ausgehend von einem Einfamilienhaus im Drosselweg im Stadtteil Öschingen gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften vor Ort war und unter anderem eine Drehleiter einsetzte, konnte das Ausbreiten der Flammen vom Dachstuhl auf das gesamte Gebäude verhindern.

Haus derzeit unbewohnbar

Im Gebäude, das aktuell nicht mehr bewohnbar ist, befanden sich keine Personen. Der entstandene Sachschaden wird nach jetzigem Erkenntnisstand auf gut 100 00 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, die auf einen Blitzeinschlag hindeuten.