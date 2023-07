Mit dem Musikstück „Happy“ wurden die Absolventen und Absolventinnen der Eyachtalschule Haigerloch in der Witthauhalle empfangen. Dem Abschlussball vorausgegangen war ein ökumenischer Wortgottesdienst mit Pfarrer Oliver Saia.

Weiterführende Schule oder Einstieg in einem Beruf?



Nach der Eröffnungsmusik der Bläserklasse unter Melanie Fechter begrüßten die Klassenlehrerinnen und -lehrer Christine Bausinger, Julia Schulmeister, Monika Murek, Hans Poziemski und Linda Graf die Schülerinnen, Schüler und Gäste. Der Abschied von der Schule sei zugleich ein Neuanfang, entweder auf einer weiterführenden Schule oder in einem Beruf, sagten sie.

Alles Gute für den weiteren Lebensweg, Team-, Konflikt- und Anpassungsfähigkeit sowie Toleranz und vor allem Mut wünschte die Sprecherin des Elternbeirats, Margit Taschus, den Schulabsolventen. Ein Dank ging an das Lehrerkollegium.

Schulleiter empfiehlt „Farbe, Leben und Good News“

„Happy – ihr habt es geschafft“, war die freudige Botschaft von Realschulrektor Bernd Heiner, der auch die Grüße von Bürgermeister Heiko Lebherz übermittelte. Mit der Geschichte vom „leeren Blatt mit dem schwarzen Punkt“ erinnerte Bernd Heiner die jungen Erwachsenen daran, nicht auf die eine dunkle Stelle zu blicken, sondern mehr auf die hellen und freien Räume zu achten. „Erst dadurch werdet ihr euch der Möglichkeiten in eurem Leben bewusst. Nutzt diese Freiräume, füllt sie mit Farben, Leben und mit Good News“, lautete der Rat des Schulleiters.

Rektor Bernd Heiner, Konrektorin Cornelia Zahn-Boss und die die fünf Klassenlehrer und -lehrerinnen verteilten anschließend gemeinsam die Zeugnisse sowie Preise und Lob.

Dank an Eltern und Lehrerkollegium

Eslem Celik als Vertreterin des Abschlussjahrgangs sprach Dankesworte an alle Lehrkräfte für die Begleitung während der Schulzeit, „für den Mut und die Kraft, uns zu unterrichten und jeden Tag zu ertragen“. Ein besonderer Dank ging auch an die Eltern. Mit jeweils persönlichen Gedanken, Geschenken, einem Quiz mit drei Lehrkräften und einem Schlussstück der Bläserklasse ging es hinein in einen unbeschwerten Abend. Innerhalb diesem gab es auch ein Buffet und eine Bewirtung durch die Klassenstufe 9.

Mit der Mittleren Reife von der Schule verabschiedet 10a: Michelle Akkaya, Rangendingen; Ata Asan, Haigerloch; Eslem Celik (Lob), Rangendingen; Merdan Dogan, Rangendingen; Laura Engelhardt, Höfendorf; Cedric Erler, Empfingen; Melek Ezgin (Preis), Owingen; Marco Griebenow, Gruol; Arda Gülsan, Weildorf; Mathis Hebrank, Owingen; Felix Kaiser, Bad Imnau; Katharina Matveev (Preis), Rangendingen; Benedikt Qupi (Lob), Empfingen; Dominik Qupi, Empfingen; Nikita Schechtel, Empfingen; David Sell, Rangendingen; Daniel Tunic (Lob), Trillfingen; Emir Zukanovic, Owingen.

10b: Monique-Christiné Bartels, Gruol; Adrian Berndsen, Bittelbronn; Ben Bisinger, Heiligenzimmern; Luna Bisinger (Preis), Heiligenzimmern; Jasmin Denzler, Haigerloch; Ron Donateo, Haigerloch; Tina Donateo, Haigerloch; Felix Fischer (Lob), Bittelbronn; Rebecca Gross, Hart; Hannes Helmes, Haigerloch; Hanna Hinger (Lob), Bittelbronn; Jan Klingler, Hart; Loca Kollmann, Heiligenzimmern; Fiona Kurz, Ahldorf; Yaren Okutan (Preis), Empfingen; Leonie Pfister, Gruol; Fabio Rebmann, Heiligenzimmern; Justin Rupp, Haigerloch; Thais Schrenk, Heiligenzimmern; Leonita Stehle, Heiligenzimmern.

10c: Saskia Alber (Lob), Stetten; Tobias Beringer (Lob), Rangendingen; Fiona Bistram (Preis), Rangendingen; Laurin Brendle (Lob), Rangendingen; Fabienne Dehner (Preis), Rangendingen; Fabienne Ettwein, Trillfingen; Raphael Freudenberger (Lob), Bietenhausen; Celina Glatz (Preis), Rangendingen; Paul Gnant (Lob), Rangendingen; Ben Gulde (Preis), Haigerloch; Nele Haber (Lob), Trillfingen; Amelie Haug, Rangendingen Hellberg, Lilia Mathilda Salom Haigerloch Preis Huber, Robin Rangendingen; Murat Karaoglan, Haigerloch; Leona Kleindienst (Lob), Bietenhausen; Elea Kramer (Preis), Mühringen; Diego Marschinke, Rangendingen; Eva Neher (Lob), Rangendingen; Lea-Jolie Rebmann (Preis), Rangendingen; Jasper Sauter, Owingen; Jonas Schmid, Bietenhausen; Leni Schneider (Lob), Gruol; Mia Schulz, Haigerloch; Daniel Seemann, Gruol; Cora Siedler (Lob), Gruol; Lara Stehle (Preis), Weildorf; Lia Widmaier (Lob), Rangendingen.