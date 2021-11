Die Unsicherheit ist groß. Zögernd betritt ein Kunde die Stadtapotheke am Hechinger Obertorplatz: „Ich bin nicht geimpft und nicht genesen, möchte am Samstag ins Restaurant. Was muss ich tun?“ Geduldige Antwort des Apothekers Adrien Nangoums: In der Zweit-Apotheke, der Löwen-Apotheke in der...