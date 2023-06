Ein Häcksler ist am Montag in einer Entsorgungsfirma in der Gewerbestraße in Grosselfingen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Gegen 16.45 Uhr ging ein Brandmeldealarm bei der Leitstelle des Zollernalbkreises ein, worauf die Rettungskräfte zu der Firma ausrückten.

Mitarbeiter bringen brennenden Häcksler in Hof

Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten Mitarbeiter den brennenden Häcksler bereits auf den Hof gebracht, wo er rasch gelöscht werden konnte.

Der Schaden an dem Gerät dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Es wurde niemand verletzt.