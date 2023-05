Direkt am Grosselfinger Ortseingang aus Richtung Bisingen, hinter Getränke Oesterle und gegenüber der Tankstelle Flieg soll er hin, der Lebensmittel-Discounter plus Backshop. Noch ist das Grundstück Wiese, doch der Grosselfinger Gemeinderat will so schnell wie möglich den Weg für den Investor e...