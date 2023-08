Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in geschätzter Höhe von knapp 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Talheimer Straße in Melchingen ereignete.

Zu spät erkannt

Ein 84-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Talheimer Straße in Melchingen in Richtung Talheim unterwegs. Zu spät erkannte er, dass auf Höhe der Tankstelle ein Renault Clio stand, dessen 63 Jahre alte Fahrerin nach links auf das Tankstellengelände einbiegen wollte, jedoch verkehrsbedingt anhalten und warten musste.

Ungebremst ins Heck

Ungebremst krachte der VW ins Heck des Renaults, der durch die enorme Aufprallwucht mehrere Meter nach vorne geschleudert wurde. Der Unfallverursacher, seine 80 Jahre alte Beifahrerin und die Renault-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten aber vor Ort ambulant ärztlich behandelt werden.