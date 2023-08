Landrat erklärt noch keinen Verzicht aufs „Lamm“ und nimmt Bürgermeister in die Pflicht

Noch ist die Asylunterkunft im „Lamm“ in Killer nicht gestorben. Landrat Pauli nahm am Montagnachmittag eine Unterschriftenliste gegen das Vorhaben entgegen. Er will aber nach wie vor Alternativvorschläge aus Burladingen.