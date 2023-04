Gegen 21.10 Uhr wurde am Samstagabend in der Stralsunder Straße in Mössingen ein Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen, nachdem er zuvor Widerstand gegen die Beamten geleistet hatte.

Nach derzeitigen Ermittlungen kam es in einem Wohnhaus zu lautstarken verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern, woraufhin die Polizei hinzugerufen wurde.

44-Jähriger reagiert zunehmend aggressiver

Beim Eintreffen der Beamten wies der spätere Beschuldigte deutliche Stimmungsschwankungen auf und reagierte zunehmend aggressiver. Um eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den Männern zu vermeiden, musste der 44-jährige Verursacher des Streits aus dem Gebäude geleitet werden.

Draußen verschlechterte sich seine Stimmung aufgrund seiner mutmaßlichen Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Nachdem ihm ein Platzverweis erteilt und unmittelbarer Zwang angedroht worden war, ging er auf die Beamten los.

Einsatz von Pfefferspray

Dieser Angriff konnte durch die Einsatzkräfte unter anderem mit Pfefferspray abgewehrt werden. Nach Angaben der Polizei war es notwendig, den Beschuldigten zu Boden zu bringen.

Bei der nachfolgenden Durchsuchung der Person fand man bei ihm eine geringe Menge Rauschgift. Dann wurde er zum Polizeirevier Tübingen verbracht, wo er die kommenden Stunden verbrachte.