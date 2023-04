Pech, wenn man wegen Aggressivität auffällt und ein Haftbefehl gegen einen vorliegt. Dann landet man direkt im Gefängnis.

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 32-Jähriger entgegen, der nach einer Streitigkeit Polizeibeamte tätlich angegriffen und bespuckt hat.

Wegen einer Nichtigkeit

Am Sonntagmorgen war es gegen 2.30 Uhr bei einer Veranstaltung in der Volksbankmesse in Balingen zwischen einem alkoholisierten Besucher und dem dort eingesetzten Personal zu Streitigkeiten gekommen. Wie sich beim Eintreffen zweier Streifenwagenbesatzungen herausstellte, war der 32-Jährige wegen einer Nichtigkeit laut Polizeibericht „hochaggressiv“ gewesen, sodass der Mann bis zum Eintreffen der Polizei von den dortigen Sicherheitskräften „fixiert“ werden musste.

Überraschung bei Datencheck

Der Störer ließ sich im weiteren Verlauf des Einsatzes nicht beruhigen, leistete massiven Widerstand und musste in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Es stellte sich heraus, dass gegen den Randalierer ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen bestand, weswegen er in eine Justizvollzugsanstalt zur Strafvollstreckung eingeliefert wurde.