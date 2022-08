Auf Wunsch des geliebten Vaters Giacomino (†) geht es mit Massimo Mele in der Pizzeria „Schwanen“ weiter. Bereits an diesem Dienstag öffnet das Ristorante in der Hechinger Bahnhofstraße wieder seine Pforten. Im Service unterstützt wird der 28-Jährige von seiner Mutter Susanne und der Verlo...