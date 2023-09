Das Regierungspräsidium Stuttgart beginnt ab Montag, 23. Oktober, mit der Sanierung des schadhaften Fahrbahnbelags der L1147. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde hervor. Die Arbeiten zwischen dem Abzweig zur Herrenmühle und der Gemeinde Adelberg erstrecken sich auf eine Länge von rund 2,3 Kilometer und werden laut Regierungspräsidium bis voraussichtlich Montag, 6. November, andauern. In diesem Zusammenhang werden bereits ab Montag, 9. Oktober, die beiden unmittelbar vor der Baustrecke liegenden Bushaltestellen „Zachersmühle“ barrierefrei umgebaut. Zusätzlich wird im Bereich der Bushaltestelle in Fahrtrichtung Schorndorf/Adelberg eine Fußgängerquerungshilfe in Form einer Mittelinsel installiert.