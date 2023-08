Sie verursachen Stau, Frust und vielleicht auch mal den ein oder anderen Wutausbruch: Ulmer und Neu-Ulmer Baustellen. Doch sie sind häufig notwendig und die Situation ist in der Regel anschließend besser. Doch wo genau wird im Ulmer und Neu-Ulmer Stadtgebiet gerade eigentlich gebaut?

Ob Lang- oder Kurzzeitbaustelle: in dieser Karte finden Sie eine Übersicht über die aktuell laufenden Baustellen sowie deren voraussichtliches Enddatum.

Gänstorbrücke, Neue Straße und Söflinger Straße: Hier wird aktuell in Ulm und Neu-Ulm gebaut

Die Großbaustelle am Bahnhof in Ulm ist gerade fertiggestellt worden – zumindest vorerst. Doch in der Münsterstadt wird an anderen Stellen munter weiter gebaut. Hier die Übersicht: