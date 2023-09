Wenn sich ein großer weißer Schirm wieder über den Göppinger Marktplatz spannt, dann ist in Göppingen wieder Weinfest. Am 28. September ist es so weit – und das bereits zum 18. Mal.

Sechs Tage Weinfest in Göppingen

Sechs Tage lang, bis zum 3. Oktober, werden nicht nur Weine aus dem In- und Ausland, sondern auch kulinarische Genüsse serviert, die die Herzen von Feinschmeckern höherschlagen lassen, verspricht der Verein Göppinger City. Ob der Sinn nach deutschem, italienischem oder griechischem Essen steht, die Speisekarte ist gewohnt breit gefächert: Rehgulasch, Sauerbraten, eine Winzerplatte oder „schwäbische Austern“ hinter diesem Gericht verstecken sich Weinbergschnecken in der Pfanne.

Heimische Gastronomie bewirtet

Bewirtet wird von heimischen Gastronomen, die Speise- und Weinkarten zusammengestellt haben. Ob Rot- oder Weißwein, Rosé oder Prosecco, neuer Wein oder edle Brände, die Auswahl ist groß, und wer sich durch die Speise- und Getränkekarten liest, hat die Qual der Wahl. Eines ist sicher: Es werden alle Geschmäcker und Vorlieben bedient. Und wenn es regnet? Dann sitzt man in Göppingen ganz bequem im Trockenen unter dem großen weißen Schirm. Weine und Kulinarik sind das eine große Thema beim 18. Göppinger Weinfest, das Musikprogramm ist mindestens genauso wichtig. Ob Musikvereine aus Faurndau und Gammelshausen, Dine und Robi, die ein Repertoire von Schlager bis Pop auf die Bühne bringen oder die Partymusik der Original-Vögel, das Repertoire ist breit gefächert. Ein Besuch auf dem Weinfest lohnt sich, ein Bummel beim verkaufsoffenen Sonntag mit Sicherheit auch. „Beide Veranstaltungen lassen sich perfekt miteinander kombinieren“, ist sich Oliver Sihler, Geschäftsführer des Göppinger City Vereins, sicher.

Verkaufsoffener Sonntag als Highlight

Traditionelles Highlight der Genuss-Woche ist der verkaufsoffene Sonntag am 1. Oktober. Ein guter Tag, um einen Einkaufsbummel mit einem kulinarischen Erlebnis zu verbinden. Geöffnete Geschäfte sind nicht alles, was Göppingen am verkaufsoffenen Sonntag zu bieten hat. Auch ein Rahmenprogramm wurde auf die Beine gestellt. Neben unterschiedlichen Aktionen der Geschäfte sind auch mehrere Unterhaltungskünstler in der Stadt unterwegs. Hierbei gibt es Mitmachzaubern und Ballonmodellieren und auch die bezaubernde Herbstfee kommt nach Göppingen. Und nach dem Einkauf? Bis 24 Uhr wird auf dem Weinfest bewirtet und am Abend spielt die Mendocino-Band auf der Bühne.