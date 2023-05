Noch eine gute Woche, dann müssen sich viele Autofahrer in Geduld üben : Vom 5. Juni bis voraussichtlich 9. Juli wird teilweise die Fahrbahndecke der B 297 zwischen Ortsmitte Rechberghausen und der Ortsmitte Wäschenbeuren erneuert. Für die Sanierung wird die Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt und eine weiträumige Umleitung für den überörtlichen Verkehr eingerichtet, teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mit. In Rechberghausen gibt es zwar ein Durchkommen – aber wegen zweier Baustellenampeln ist mit langen Staus zu rechnen.

Projekt in fünf Bauabschnitte unterteilt

Konkret geht es um die noch nicht erneuerten Teile des besagten Streckenabschnitts der B 297 sowie den Kreisverkehr in Rechberghausen. Das Projekt ist in fünf Bauabschnitten unterteilt. Im ersten Teilstück – Start ist am 5. Juni bis voraussichtlich 25. Juni – werden die zwei Bushaltestellen im Bereich des Knotenpunktes B 297/L 1147 nach Adelberg barrierefrei umgebaut.

Parallel zu Bauabschnitt eins wird der zweite Bauabschnitt, ebenfalls ab 5. Juni bis etwa 18. Juni, in Angriff genommen. Hier geht es um die Sanierung des Kreisverkehrsplatzes in Rechberghausen. Am Wochenende von Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr, bis einschließlich des gesamten Sonntags, 18. Juni, wird der Linienbusverkehr für den Einbau der Asphaltdeckschicht ausgesetzt.

Sonnenberg schwer zu erreichen

In der ersten Woche – die letzte Woche der Pfingstferien – ist die Ausfahrt aus dem Kreisel in Richtung Sonnenberg/Oberhausen gesperrt. Vom Sonnenberg aus kann die Talstraße befahren werden, die Poller werden abgebaut – es geht aber nur in Richtung Ortsmitte. Wer mit dem Auto auf den Sonnenberg will, muss entweder über den Krettenhof oder die Verbindungsstraße Birenbach-Oberhausen fahren. Aus Richtung Göppingen und auf der Hauptstraße aus Richtung Schloss wird der Verkehr mit Baustellenampeln geregelt. Im Zeitraum vom 13. bis 17. Juni ist dann die Ausfahrt auf die Hauptstraße Richtung Schloss/Faurndau komplett gesperrt, der Sonnenberg ist wieder erreichbar.

Schadstellen werden saniert

Im dritten Bauabschnitt wird von voraussichtlich Montag, 19. Juni, bis voraussichtlich Sonntag, 25. Juni, die Fahrbahn ab dem Ortsende Rechberghausen bis zur Einmündung in die L 1147 nach Adelberg erneuert. Dafür wird der bestehende Fahrbahnbelag abgefräst und es werden lokale Schadstellen saniert. Auch hier wird es am Wochenende keinen Linienbusverkehr geben.

Der vierte Bauabschnitt erstreckt sich vom Krettenhof bis Ortsanfang Wäschenbeuren und dauert von voraussichtlich Dienstag, 27. Juni, bis Sonntag, 2. Juli. In diesem Zeitfenster werden Fräsarbeiten am Asphalt erledigt sowie lokale Schadstellen saniert, Busse werden an dem Wochenende wiederum nicht fahren können, genauso wie am darauffolgenden Wochenende.

Dann ist es fast geschafft. Im fünften Bauabschnitt vom 3. bis 9. Juli wird in der Ortsdurchfahrt Wäschenbeuren auf einer Länge von etwa 600 Metern die Fahrbahndecke erneuert und es werden mehrere Schächte repariert.

Umleitung auch für Anlieger

Nicht nur der überörtliche Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Auch für Anliegerinnen und Anlieger wird es Einschränkungen geben. Die Umleitungen werden in diesem Fall dem Bauablauf angepasst, teilt das Regierungspräsidium mit. Für den Linienbusverkehr ist für alle Bauabschnitte eine eigens dafür eingerichtet Verkehrsführung vorgesehen – bis auf die Wochenenden, an denen der neue Fahrbahnbelag aufgebracht wird, da fährt kein Bus. Der Bund investiert mit dieser Maßnahme rund 1,1 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

Info Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de abrufen. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos und ohne Werbung) – Infos unter: www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app.

Detaillierte Infos zu den ersten Bauabschnitten in Rechberghausen auf der Homepage der Gemeinde:

https://www.rechberghausen.de