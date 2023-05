Für die angekündigte Erweiterung der Anschlussstelle Aichelberg in Fahrtrichtung München muss die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Anschlussstelle voll sperren, das heißt die Auf- und Abfahrt. Die Vollsperrung beginnt mit dem Aufbau der Verkehrssicherung am kommenden Samstag, 27. Mai, um 22 Uhr und dauert bis Ende Juli, heißt es in einer Mitteilung.

Der Verkehr wird auf der A8 bis zur Anschlussstelle Kirchheim/Ost geführt und dort über die B465 nach Nabern und Weilheim/Teck bis zur Anschlussstelle Aichelberg umgeleitet. Verkehrsteilnehmende in Richtung München fahren an der nördlichen Anschlussstelle Aichelberg auf die A8 in Richtung Stuttgart bis zur Anschlussstelle Kirchheim/Ost und wechseln dort auf die Gegenseite der A8 in Richtung München. Zeitweise wird die Landstraße L1214 halbseitig gesperrt und der Verkehr über eine Lichtsignalanlage geregelt.

Fahrbahn wird erneuert

Hintergrund der Sperrung: Zum einen werde auf der Autobahn die Fahrbahn erneuert. Zum anderen soll die Anschlussstelle Aichelberg in Fahrtrichtung München mit jeweils einem neuen Rechts- sowie Linksabbiegestreifen im Bereich der Landesstraße 1214 ausgebaut werden. In Verbindung mit einer neuen Ampelanlage an der Kreuzung wird so künftig der Verkehrsfluss verbessert und der Rückstau auf die Autobahn vermieden, erklärt die die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

Seit den Vorarbeiten für die Fahrbahnerneuerung, die seit 12. Mai laufen, stehen auf der A 8 zwischen Kirchheim-Ost bis Aichelberg in Fahrtrichtung Karlsruhe nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. In Fahrtrichtung München wird die Fahrbahn tagsüber auf zwei Streifen reduziert.