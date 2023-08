Am Mittwoch (23.08.) fand ein Mann in Eislingen einen Skorpion in seiner Vespertasche. Gegen 17.15 Uhr meldete der 53-Jährige den Fund der Polizei. Dem Mann gelang es, das Tier mit einem leeren Honigglas einzufangen. Dabei erlitt er durch einen Stich in den Finger leichte Verletzungen, ähnlich dem Stich einer Biene.

Bereits der zweite schwarze Skorpion im Landkreis

Die Polizei Eislingen nahm das exotische Tier in Obhut und brachte es in den Tierpark Göppingen. Wie der schwarze Skorpion genau in die Kühltasche gelangte und woher es kam, ist nicht bekannt. Möglicherweise krabbelte das etwa drei Zentimeter große Tier in Göppingen auf einer Baustelle in die Tasche. Diese hatte der Mann dort tagsüber beim Arbeiten auf dem Boden stehen.