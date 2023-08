Am Samstag, gegen 20.45 Uhr, wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in die Öchslinstraße in Göppingen gerufen. Ein Bewohner hatte einen etwa drei Zentimeter großen, schwarzen Skorpion entdeckt.

Mann fängt das Tier ein

Der Mann hatte das giftige Tier eingefangen. Die Beamten befragten die Bewohner des Hauses. Niemand war als Halter von exotischen Spinnentieren bekannt.

Es stellte sich heraus, dass das Tier vermutlich eingeschleppt worden war. Bewohner des Hauses waren kurz zuvor von den Kanaren zurückgekehrt. Die Beamten nahmen den Skorpion in Obhut.

Tierpark nimmt den Skorpion auf

Er wurde dem Tierpark Göppingen übergeben, dieser hat bereits zwei ähnliche Tiere in Pflege.