Ein Unbekannter beging am Wochenende Unfallflucht . In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, beschädigte wurde in der Finkenstraße ein weißer VW Tiguan beschädigt. Der Eigentümer hatte sein Auto am Samstag am Straßenrand bei der Einmündung in die Wasenstraße geparkt. Am Sonntag stellte er einen Schaden an der Tür hinten links fest. Die Polizei vermutet, dass der Schaden, der auf 2000 Euro geschätzt wird, beim Wenden entstand.