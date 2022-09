Gleich beide am Dienstag an einem Unfall in Göppingen Beteiligte sind geflüchtet. Gegen 19 Uhr waren eine Frau in einem Audi A3 und ein Mann in einem schwarzen VW Golf auf der Christian-Grüninger-Straße in Richtung B 10 unterwegs. Der Mann kam auf die Gegenfahrbahn, als er gegensteuerte, fuhr die Frau auf und der Golf wurde auf eine Verkehrsinsel geschoben. Dadurch wurde ein Schild beschädigt. Der Mann und die Frau fuhren einfach davon und werden nun von der Polizei gesucht.