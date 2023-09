Wie die Polizei mitteilt, war eine 24-jährige Seat-Fahrerin am Sonntag gegen 10.20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A8 bei Drackenstein (Kreis Göppingen) in Richtung Stuttgart unterwegs. Als sie wegen des Verkehrs bremsen musste, erkannte das ein 58-jähriger Mazda-Fahrer hinter ihr zu spät und fuhr auf sie auf. Ein 24-jähriger Motorradfahrer fuhr wiederum auf den Mazda auf. Der Biker stürzte dabei und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.

Beamte der Autobahnpolizei nahmen den Unfall auf. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 9500 Euro geschätzt.

