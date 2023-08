Zu einem Unfall mit Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht zu Dienstag (29.08.2023) auf der A8 zwischen Wendlingen am Neckar und Kirchheim unter Teck. Was genau ist passiert? Eine 55 Jahre alte Autofahrerin war auf der Autobahn in Fahrtrichtung München unterwegs und wollte gegen 0.45 Uhr auf Höhe Köngen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dort fuhr jedoch ein Lkw, den die Frau übersah: Der Pkw krachte ins linke Heck des Lastwagens und überschlug sich, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt.

Die 55-Jährige war nach dem Crash in ihrem Pkw eingeklemmt, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte befreiten die Frau – sie hatte großes Glück und blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Unfall auf A8 bei Wendlingen: 15.000 Euro Sachschaden

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A8 in Richtung München etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden und war kurz vor 2 Uhr wieder frei.

