Die Anschlussstelle Aichelberg auf die A 8 ist ab nächste Woche (ab dem 4.9.23) wieder befahrbar. Wie die Autobahngesellschaft Südwest mitteilt, sollen Arbeiter am Samstag die Verbreiterung der Ab- und Auffahrt sowie Erneuerung der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-Ost und Aichelberg abschließen.

Bauarbeiten auf A8: Das sind die Ziele

Die über dreimonatigen Arbeiten auf und an der Autobahn 8 haben zweierlei zum Ziel: Zum einen wurde auf die Fahrbahn der A8 erneuert. Zum anderen wurde die Anschlussstelle Aichelberg in Fahrtrichtung München mit jeweils einem neuen Rechts- sowie Linksabbiegestreifen ausgebaut. In Verbindung mit einer neuen Ampelanlage an der Kreuzung soll der Verkehrsfluss verbessert und Rückstau auf die Autobahn vermieden werden.

Anschlusstelle ist noch gesperrt

Bis zum Abschluss der Arbeiten ist die Anschlusstelle Aichelberg in Fahrtrichtung München gesperrt. Der Verkehr wird auf der A 8 bis zur Anschlussstelle Kirchheim/Ost geführt und dort über die B465 – Nabern – Weilheim/Teck – AS Aichelberg umgeleitet. Wer Richtung München will, fährt an der Anschlussstelle Aichelberg auf die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart bis zur AS Kirchheim/Ost.