Lange ließ die Eröffnung auf sich warten. Am Donnerstag pünktlich um 9 Uhr war es so weit: Die Modekette TK Maxx hat in Göppingen eröffnet. Der TK Maxx Store im Einkaufszentrum „Agnes“ hat nach Firmenangaben rund 1150 Quadratmeter Verkaufsfläche. Store Managerin Olga Litau und ihr Team freuten sich über den großen Andrang der Kunden. Gewinnspiele und Promotion-Aktionen begleiteten die Eröffnung. Bis zum frühen Nachmittag seien hunderte Kunden in der Filiale gezählt worden. Dort entstehen bis zu 33 Arbeitsplätze in verschiedenen Positionen.

Neuer TK Maxx: Eine von 172 Filialen in Deutschland

Die Modekette TK Maxx gehört zur Unternehmensgruppe The TJX Companies, Inc., einem der führenden Einzelhändler in den USA. Der Konzern betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx eröffnete 1994 die erste europäische Filiale in Großbritannien und ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten. Hier hat TK Maxx derzeit nach eigenen Angaben mehr als 172 Filialen, europaweit sollen es mittlerweile 630 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden sein.