Am Mittwoch, 16. August, eröffnet im Göppinger Einkaufszentrum an der Bleichstraße ein neues Geschäft. Die Marke Rituals Cosmetics bringt ihre Raumdüfte, Körperpflege und Geschenke ins „Agnes“.

Die Wellbeing Marke bietet seit mehr als 20 Jahren eine Auswahl an Produkten, die Kunden nicht online und deutschlandweit in Innenstädten und Einkaufscenter erwerben können. Anlässlich der Neueröffnung bietet Rituals Angebote und Goodie-Bags für die ersten 100 Kunden.

2000 in den Niederlanden gegründet

Rituals Cosmetics ist ein globales Unternehmen, das im Jahr 2000 in Amsterdam in den Niederlanden gegründet wurde. Derzeit führt Rituals mehr als 807 Shops und 2700 Shop-in-Shops in 33 Ländern in Europa, Asien, dem Mittleren Osten sowie Nord- und Südamerika.

Mit Snipes, Tamaris und Tedi unter einem Dach

Im Göppinger „Agnes“ sind nun unter anderem Snipes, Olymp & Hades, das Modehaus aachener, Apart, Tamaris, Lascana, Depot, Aldi, Action und Tedi unter einem Dach. Das Einkaufszentrum verfügt über etwa 21.000 Quadratmeter Mietfläche auf drei Handelsebenen mit rund 50 Shops, Restaurants und Dienstleistungen sowie einem Parkhaus mit 700 Stellplätzen.

Food Court soll zeitnah eröffnen

„Ergänzt werden diese Konzepte zeitnah durch den zentralen Food Court im Obergeschoss“, teilt Joachim Trender, Leiter des Quartiers- und Vermietungsmanagements, mit.