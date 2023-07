Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. In Wäschenbeuren steht am Wochenende das 100-jährige Jubiläum des Musikvereins sowie das Kinderfest mit gleich zwei Umzügen durch das Dorf an. Der Kinderfestumzug am heutigen Samstag mit 19 Gruppen steht unter dem Motto „Helden der Kindheit“.

100-jähriges Jubiläum: Umzüge durch den Ort

Zum Umzug des Vereinsjubiläums werden morgen 24 Gruppen erwartet, darunter viele örtliche Vereine und Musikvereine aus den Nachbarkommunen. Weil die Umzüge von der Schule im Bereich Heubeundstraße zur Turnhalle im Süden des Ortes führen, ist auch die Ortsdurchfahrt der B 297 am Samstag und am Sonntag jeweils von 10.30 bis 13 Uhr komplett gesperrt. Die Umleitung führt von Lorch kommend über Maitis und Hohenstaufen nach Göppingen, aus Richtung Göppingen über Schorndorf in Richtung Remstal.

Haltestellenausfälle wegen Fest

Demnach fallen in der genannten Zeit auch alle Bus-Haltestellen in Birenbach und Wäschenbeuren sowohl in Richtung Maitis/Lorch/Schwäbisch Gmünd als auch in Richtung Göppingen aus und können nicht bedient werden. Betroffen sind die Linien 931, 932, 933, X93.

Bürgermeister Karl Vesenmaier sagt zu dem Mega-Event mit großem Programm: „Dieses Fest lässt uns wieder enger zusammenrücken. Es soll und wird zugleich ein gemeinsames Erlebnis für die ganze Bürgerschaft werden.“