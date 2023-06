Es herrscht derzeit oft Frust am Nadelöhr Kreisverkehr in Rechberghausen. Der wird erneuert. Die Baustelle auf der B 297, eine Hauptschlagader des Verkehrs im Kreis Göppingen, sorgt für Verunsicherung. In den vergangenen Tagen sei es immer wieder zu geänderten Sperrungen auf den verschiedenen ...