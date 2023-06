Noch zwei Wochen, dann beginnt am 28. Juni das 23. Eislinger Stadtfest . Erstmals wird in diesem Jahr einen Kreisellauf geben, der auf einem Dreieckskurs durch die Innenstadt führt. In dem Wettbewerb treten Vierer-Teams in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Wer mitlaufen möchte, kann sich noch bis Sonntag, 25. Juni, online bei der Stadtverwaltung anmelden, teilt die Verwaltung mit.

Jedes Team besteht aus zwei Starterinnen und zwei Startern. Jede Person eines Teams muss beim Kreisellauf am Sonntag, 2. Juli, eine Strecke von rund 600 Metern rennen. Gestartet wird ab 12 Uhr. Der Kurs führt rund um die Kreisverkehre Oyonnax-Kreisel, Wegweiserin-Kreisel und Freimann-Kreisel. Eislinger Vereine, Schulen und Organisationen sind eingeladen, sich kostenlos für den Lauf anzumelden. Die Teams treten in unterschiedlichen Altersklassen an: Vorgesehen sind Erwachsene sowie die Jahrgänge 2006 bis 08, 2009 bis 11 und Jahrgänge seit 2012. Im Anschluss an den Lauf, um 14.30 Uhr, lädt Oberbürgermeister Klaus Heininger zur Siegerehrung in den Schlosspark ein. Die Teilnahme am Kreisellauf ist nur nach Anmeldung möglich, betont die Stadtverwaltung. Weitere Informationen und der Anmeldelink stehen auf der Homepage: eislingen.de (siehe Infobox).

„Schritte wagen“ lautet das Thema des ökumenischen Gottesdienstes am Samstag, 1. Juli, der um 10 Uhr auf den Filsterrassen beginnt. Den werden Eislinger Schülerinnen und Schüler mitgestalten. Schon im Vorfeld wird es für die Filsterrassen eine Kreidekunst-Aktion geben. Die Stadt lädt ein, die Filsterrassen zu verschönern. Daran können sich am Donnerstag, 29. Juni, ab 16 Uhr alle Eislinger Kinder und ihre Eltern beteiligen. Sie können gemeinsam die Stufen der Filsterrassen und den Platz vor dem Haupteingang der Stadthalle farbenfroh mit Kreide verzieren. Passend zum Leitgedanken des Ökumenischen Gottesdienstes „Schritte wagen“ sollen Fußspuren und andere Malereien entstehen, die ein großes Gemeinschaftswerk ergeben. Bunte Kreide für kleine Künstlerinnen und Künstler wird vor Ort ausgegeben, kündigt die Stadtverwaltung an.

Kreidekunst auf den Filsterrassen

Die Kreidekunst soll dann am Samstag auf den ökumenischen Gottesdienst auf den Filsterrassen einstimmen. Den Gottesdienst leiten Pfarrerin Ursula Pelkner von der Christuskirche, stellvertretend für die evangelischen Kirchgemeinden, und Pfarrer Bernhard Schmid von der katholischen Kirchengemeinde St. Markus-Liebfrauen. Schülerinnen und Schüler aller Eislinger Schulen haben mit ihren Religionslehrerinnen Programmpunkte für den Festgottesdienst vorbereitet. Der Posaunenchor sorgt für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung. Bei Regenwetter wird der Gottesdienst in die Stadthalle verlegt.