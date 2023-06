Seit über 370 Jahren ist der Göppinger Maientag ein Höhepunkt im Festleben der Stadt. In diesem Jahr können das erste Mal seit 2019 wieder alle Elemente der Festtage wie gewohnt stattfinden - auch der Umzug wird durch die Straßen ziehen.

Im Vorjahr hatte die Absage des Festzuges für hitzige Diskussionen im Gemeinderat gesorg t. Begründung der Stadt: Die normalerweise beteiligten Schulen der Kernstadt hätten bei einer Befragung signalisiert, dass die Vorbereitungszeit für den Umzug zu kurz sei. Ein Antrag der CDU, die Bereitschaft noch einmal abzufragen bekam aber am Ende keine Mehrheit.

Umso mehr können sich Besucher freuen, dass das Programm 2023 wieder umfangreich, wie gewohnt ist: Alle Termine von Umzug über Gottesdienste und Aktionen wurden jetzt von der Stadt vorgestellt.

Maientag 2023: Das ist das Programm

Donnerstag, 15. Juni 2023: 14. NWZ-Blasmusik-Festival

14. NWZ-Blasmusik-Festival Freitag, 16. Juni 2023: Festbetrieb an der EWS-Arena, Ansingen in der Stadthalle.

Festbetrieb an der EWS-Arena, Ansingen in der Stadthalle. Samstag, 17. Juni 2023: Festumzug in der Innenstadt, "Jung und sportlich" in der EWS-Arena

Festumzug in der Innenstadt, "Jung und sportlich" in der EWS-Arena Sonntag, 18. Juni 2023: Festbetrieb an der EWS-Arena

Festbetrieb an der EWS-Arena Montag, 19. Juni 2023: Festbetrieb an der EWS-Arena mit Feuerwerk

Programm am Freitag, 16. Juni

Los geht es am Freitagabend, 16. Juni, um 18 Uhr, mit dem Ansingen in der Stadthalle. Diesen musikalischen Auftakt des Maientags gestalten die Schülerinnen und Schüler der Südstadt-Grundschule zusammen mit dem Städtischen Blasorchester Göppingen. Saaleinlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Programm am Samstag, 17. Juni

Am Samstagmorgen, 17. Juni, werden die Turmbläser um 7 Uhr vom Turm des Rathauses aus den Festtag ankündigen. Zeitgleich läuten die Glocken der Göppinger Kirchen den Maientag ein: Oberhofenkirche, Reuschkirche, Stadtkirche, Walddeckkirche, Christkönig, St. Maria, St. Josef und St. Paul. Um 9.30 Uhr geben das Städtische Blasorchester Göppingen und der Musikverein Frohsinn Albershausen ein Platzkonzert auf dem Marktplatz. Dem folgt um 10 Uhr die traditionelle Maientagsansprache des Oberbürgermeisters. Obwohl schon im dritten Jahr seiner Amtszeit, wird Alex Maier erstmals vom Balkon des Rathauses aus sprechen können und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule und allen Festzugsbesuchern das Maientagslied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ anstimmen.

Der Umzug findet wieder statt

Um 10:15 Uhr setzt sich dann der Festzug mit seinen rund 3.800 Mitwirkenden in Bewegung und zieht auf gewohnter Strecke durch die Göppinger Innenstadt. Moderiert werden die Festzugsbilder im Rathausbereich von Elke Seemann und Thomas Kießling. Angeführt wird der Umzug von zwei Festreitern, gefolgt vom geschmückten Maienbaum. Mit seinen Darbietungen der Göppinger Schulen und Vereine, sowie dem historischen Teil ist der Umzug der Höhepunkt im Festreigen und dauert etwa 80 Minuten. Zwei neue „Bilder“ sind in diesem Jahr erstmals mit enthalten: die Zeppelin-Notlandung 1909 und die Einführung des Frauenwahlrechts mit Mathilde Brückner 1919. Zwölf Kapellen und Orchester aus Göppingen und Umgebung untermalen den Umzug musikalisch.

Fortgesetzt wird das Maientagsprogramm rund um die Schockensee-Anlage beim Festplatz. Ab 13 Uhr ist im Foyer der EWS-Arena das beliebte Café Maientag geöffnet, wo sich die FrischAuf Frauen auf viele Gäste freuen. Die Kinder zieht es zu dieser Zeit eher in den Bereich südlich des Festgeländes. Dort werden um 13:15 Uhr die Kletterbäume des Rotary-Club Göppingen freigegeben. Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 bis 5 der Göppinger Schulen können kletternder Weise einen der vielen gestifteten Preise ergattern. Und um 14 Uhr dürfen alle Kinder auf der großen Wiese am Luftballon-Weitflug-Wettbewerb teilnehmen. Die Karten und Ballons hierfür werden ab 13:30 Uhr im Hof der Albert-Schweitzer-Schule ausgegeben. Nächstes Highlight ist der Maientag – jung und sportlich. Ab 15 Uhr werden in der EWS-Arena Aufführungen der Göppinger Schulen zu sehen sein. Mit Show, Tanz und Akrobatik überzeugen die Schülerinnen und Schüler und zeigen, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv geprobt haben. Das bunte Programm dauert etwa eine Stunde.

Ein Showprogramm mit Aufführungen der Tanzschule und Live-Musik gibt es auch am Abend, wenn um 20 Uhr der Maientagsball der Tanzschule Bartholomay in der Stadthalle beginnt.

Maientagsmotette in der Oberhofenkirche

Auch in diesem Jahr wird die Göppinger Kantorei ihren Beitrag zum Maientag leisten. Die Maientagsmotette findet dieses Jahr allerdings ausnahmsweise in der Oberhofenkirche statt. Unter der Leitung von Kantorin Cindy Rinck gestaltet das Concerto Vocale ein etwa 45-minütiges Programm zum Thema Frieden und Versöhnung. Verena Zahn spielt auf der Orgel und auf dem Flügel.

Gottesdienste rund um den Maientag: Alle Termine

Der Maientag ist seit 1650 auch ein Dank- und Friedensfest. Schon ab Freitag finden deshalb verschiedene Gottesdienst im Rahmen des Festwochenendes statt:

Freitag, 16. Juni

8 Uhr Ökumenischer Schulgottesdienst in Christkönig mit Janusz-Korczak-Schule

8:30 Uhr Ökumenischer Schulgottesdienst in der Oberhofenkirche mit der Uhland-Grundschule

Samstag, 17 Juni

8:15 Uhr Ökumenischer Schulgottesdienst in der Walter-Hensel-Schule

Sonntag, 18. Juni

9:15 Gottesdienst für den Frieden in St. Maria

11 Uhr Gottesdienst für den Frieden in Christkönig

11 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Maientag und ökumenischer Kindergottesdienst auf dem Schlossplatz

Festzelt und Festplatz: Die Öffnungszeiten

Zum Maientag gehört auch der Festplatz an der EWS-Arena mit dem großen Göckelesmaier-Zelt. Der Betrieb startet schon am Donnerstag, um 18 Uhr mit dem beliebten NWZ-Blasmusik-Festival. Sieben Musikvereine aus dem Stauferkreis musizieren auf der Bühne, moderiert von Hansy Vogt. Einlass ist um 17 Uhr. Um 18:30 Uhr erfolgt der festliche Einzug der Ehrengäste und der Fassanstich durch Oberbürgermeister Alex Maier. Begleitet wird der Einzug durch die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung und Trachtengruppe Dürnau-Bad Boll-Gammelshausen. Am Freitag öffnet das Zelt um 16 Uhr, ab 18 Uhr sorgen die „Lollies“ für Stimmung. An den folgenden drei Abenden gehört die Bühne den „Partyfürsten“. Der Samstag startet um 12 Uhr mit einem Frühschoppen mit dem Musikverein Hattenhofen, am Sonntag ab 11:30 Uhr mit den „Partyfürsten“. Am Montag findet von 14:30 bis 17:30 der Senioren-Nachmittag im Zelt statt. Ab 17 Uhr wird zu „Maiers Feierabend“ unter der Schirmherrschaft von OB Maier eingeladen. Am Montag lädt zudem der Festplatz von 12 bis 18 Uhr zum Kinder- und Familiennachmittag ein. Alle Fahrgeschäfte an der EWS-Arena bieten dann stark ermäßigte Preise. Den Abschluss des Maientages bildet um 22:30 Uhr das Musikfeuerwerk vom Dach der EWS-Arena.

Die Verkehrsregelungen zum Maientag:

Zum Aufbau des Festplatzes ist die Nördliche Ringstraße bereits seit Montag, zwischen den Kreisverkehren Lorcher Straße und Mozartstraße gesperrt. Die Sperrung dauert bis zum 20. Juni an. Die Buslinien in das Wohngebiet „Reusch“ werden während der Sperrung innerhalb des Gebiets umgeleitet. Nicht alle Haltestellen können deshalb bedient werden. An nicht bedienten Haltestellen werden Hinweise auf die nächstliegende Haltestelle angebracht.

Regelung während des Festzuges:

Vor und während des Maientagumzuges am Samstag, sind Verkehrsbeschränkungen und Straßensperrungen notwendig: Der Bereich der Umzugs-Route Poststraße/Marktplatz - Hauptstraße - rechts Marstallstraße - Schlossplatz - links Schlossstraße - links Grabenstraße - links Schützenstraße - rechts Poststraße - links Mörikestraße, wird von 8:30 bis 12 Uhr komplett gesperrt. Die Lorcher-, Nördliche Ring-, Schumann-, Barbarossa- und Hohenstaufenstraße dürfen während dieser Zeit nur Anlieger befahren. Im ganzen Gebiet des Festumzuges und des Festgeländes herrschen Halt- und Parkverbote und es werden zusätzliche Einbahnstraßen ausgewiesen.

Der überörtliche Verkehr wird über die B10 umgeleitet. Innerstädtisch Umleitungsstrecken werden ausgeschildert und führen über die Jahnstraße.

Von 8 bis 12 Uhr werden die Bushaltestellen Schützenstraße nicht angefahren. Die Haltestellen Friedrich- und Marktstraße werden am Samstag, 17. Juni von Betriebsbeginn bis circa 12 Uhr nicht bedient. Auch die Citybus-Linien Richtung Galgenberg und Reusch werden während des Festzuges umgeleitet.

Die Parkhäuser sind wie folgt zu erreichen: Jahnstraße ohne Einschränkung, Mörikestraße über die Vordere Karlstraße, Bahnhofstraße und Schillerplatz aus allen Richtungen, Friedrichstraße/Marktplatzgarage bis circa 9:30 Uhr über die Mörike- und Friedrichstraße vom Theodor-Heuss-Platz aus. Am Festgelände selbst kann nicht geparkt werden. Behindertenparkplätze befinden sich in der Mozartstraße unmittelbar oberhalb der Nördlichen Ringstraße.

Taxi, Kiss & Ride-, Tickets und Nachtbusse

Direkt am Festplatz wird im Bereich der Bushaltestelle Lorcher Straße (gegenüber der Tankstelle) ein Taxistandplatz eingerichtet. Der Linienbus hält an einer Ersatzhaltestelle auf der Busspur. Die Polizei ist mit ihrer Festplatzwache in diesem Jahr in der Albert-Schweitzer-Schule.

Es gibt wieder einen speziellen Platz zum Absetzen und Abholen von Festbesuchern in der Mozartstraße. Der „Kiss&Ride-Platz“ befindet sich im Anschluss an den Kreisverkehr vor dem Zugang zum Festzelt.

Es werden verschiedene Möglichkeiten geboten, um den Maientag bequem und günstig zu erreichen. Die Busanbindung zum Festgelände an der EWS-Arena erfolgt über die Buslinien 904, 905, 931, 934, 935 und X93.

Aus dem gesamten Stadtgebiet und den Teilorten Göppingens sowie aus Wäschenbeuren, Birenbach und Rechberghausen kann das Stadtticket Göppingen für die günstige Busfahrt zum Maientag genutzt werden. Das Ticket gilt ab Kauf/Entwertung für eine Person (3,50 €) oder eine Gruppe mit bis zu fünf Personen (7 €) einen ganzen Tag bis 7 Uhr am Folgetag und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten mit Bus und Nachtschwärmer. Auch in der Bahn von Faurndau nach Göppingen. Mit einem VVS Tagesticket für 2 Zonen (7,40 €) ist man im gesamten Landkreis Göppingen mobil. Für 14,40 € können bis zu fünf Personen beliebig viele Fahrten im gesamten Landkreis unternehmen.

Ausgelassen den Maientag feiern und sicher mit den Nachtbussen nach Hause fahren. In der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag (ggfs. auch Montag auf Dienstag) verkehren die Nachtschwärmerlinien N90, N92, N94, N97 und N98 um 00:25 Uhr an der EWS-Arena und um 00:30 Uhr ab ZOB Göppingen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verkehren die genannten Nachtschwärmer auch um 1:25 ab der EWS Arena und anschließend um 1.30 Uhr ab Göppingen ZOB.

Fahrplanauskünfte erhält man unter: www.vvs.de oder in der App VVS Mobil.

Im Göppinger Rathaus haben am Maientagssamstag Bürgerbüro und Standesamt geschlossen. Ebenso die Stadtbibliothek am Kornhausplatz.

Der ipunkt im Rathaus hat wie gewohnt von 9 bis 12 Uhr geöffnet.