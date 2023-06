Mit dem Gemeinschaftskonzert, das Eislinger Musiktreibende am Mittwoch ab 19 Uhr in der Stadthalle geben, startet das 23. Eislinger Stadtfest. Bis einschließlich Montag, 3. Juli, gibt es Veranstaltungen im Eislinger Zentrum. Das führt dann auch zu diversen Einschränkungen für den Straßenverkehr und Linienbusse, vor allem am Festwochenende, und zu Änderungen.

Der Wochenmarkt auf dem Schlossplatz ist in dieser Woche auf Donnerstag, 29. Juni, vorverlegt. Während des Festwochenendes bleibt das Hallenbad am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, geschlossen. Am Festwochenende sollte das Auto zu Hause bleiben, appelliert die Stadtverwaltung, „damit alle Besucherinnen und Besucher das Fest unbeschwert genießen können“. Für diejenigen, die fahren müssen, sind mehrere Firmenparkplätze geöffnet. So gibt es am Festwochenende nördlich der Fils Parkmöglichkeiten bei der Firma ZG an der Schlossstraße. Der Parkplatz Lidl in der Salacher Straße ist am Sonntag geöffnet. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es an der Lutherkirche und beim Hallenbad.

Für den Kreisellauf wird das Zentrum gesperrt

Wegen des Festzugs am Samstag und des Kreisellaufs am Sonntag werden in der Innenstadt Straßen gesperrt. Dem Durchfahrtsverkehr in Nord-Süd Richtung wird eine Umfahrung über die Ost- und Westtangente empfohlen und in Ost-West Richtung das Ausweichen über die B 10. Der Weg des Festzugs mit Beginn in der Öschstraße führt in die Hauptstraße, über die Bahnüberführung und zurück bis zur Auflösung in der Schlossstraße. Dieser Abschnitt wird am Samstag von 13 bis 16 Uhr gesperrt. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Für die Anwohner in der Öschstraße, Kronprinzstraße, Bismarckstraße und Königstraße gelten Halteverbote – am Samstag ab 11 Uhr bis 16 Uhr. In diesem Bereich stellt sich der Festzug mit über 3800 Mitwirkenden und mehreren Fahrzeugen auf. Der städtische Vollzugsdienst werde den Aufstellungsraum kontrollieren und Fahrzeuge gegebenenfalls auch abschleppen lassen, kündigt die Stadt an. Dasselbe gilt für den Auflösungsbereich in der Schlossstraße mit Langemarck-, Skagerrak-, Tannenberg- und Uferstraße sowie Kapellenweg.

Für den Kreisellauf am Sonntag wird die Strecke zwischen dem Oyonnax-, Wegweiserin- und Freimann-Kreisel von 11 bis etwa 15 Uhr gesperrt. Auch hier gilt ein absolutes Parkverbot. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Da die Hindenburgstraße gesperrt wird, besteht in dem Zeitraum keine Zu- und Abfahrtsmöglichkeit in die Nebenstraßen.

Busse fahren nur eingeschränkt

Durch die Sperrungen der Innenstadt für den Festzug und den Kreisellauf sind am Samstag und Sonntag auch die Buslinien 940, 941 und 942 betroffen. So fährt die Linie 940 am Samstag um 13:04 Uhr, 14:04 Uhr und 15:04 Uhr fahrplanmäßig ab Göppingen nach Eislingen-Süd nur bis zur Dr.-Engel-Realschule und von dort zurück. Für Sonntag gilt eine ähnliche Regelung. Die Linie 941 von Göppingen und Ottenbach verkehrt am Sonntag zwischen etwa 13 und 15 Uhr nur über die Südroute (Poststraße/Liebfrauenkirche, Friedhof Süd und Beundstraße). Für Rückfragen steht die OVG unter Telefon (07161) 40370 zur Verfügung. Die Busse der Linie 972 fahren die Haltestellen in Eislingen planmäßig an.

Die Sanitäter der DRK-Bereitschaft Eislingen werden am Festwochenende vom 30. Juni bis 2. Juli ihr Standquartier am „Treff im Löwen“ in der Bahnhofstraße 9 einrichten und einschließlich eines Notfall-Krankentransportwagens vor Ort sein.

Falls beim Festzug am Samstag, 1. Juni Dauerregen einsetzen sollte, muss die Veranstaltung abgesagt werden. Das „Schlechtwettertelefon“ ist am Samstag von 11.15 Uhr bis 12 unter (07161) 804-265 zu erreichen. Infos stehen auch unter www.eislingen.de.