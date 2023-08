Am Dienstagmittag flog über Göppingen und Eislingen ein Hubschrauber der Polizei. Auch am Boden waren mehrere Streifen unterwegs. Was war passiert?



Wie die Polizei mitteilt, wurde nach einem gestohlenen Fahrzeug gefahndet. Der Einsatz lief von 12.30 bis 13.30 Uhr und ist mittlerweile beendet. Die Suche konzentrierte sich auf den Großraum Eislingen, wie ein Polizeisprecher informiert. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, könne man derzeit keine weiteren Auskünfte zur Tat geben.