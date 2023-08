Die Polizei nahm am Samstagabend zwei mutmaßliche Rauschgifthändler in Göppingen fest. Die 19 und 20 Jahre alten Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Göppingen sollen die aus Nigeria und Syrien stammenden Männer am Samstagabend gegen 22.45 Uhr Drogen in ihrem Fahrzeug transportiert haben. Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle im Stadtgebiet Göppingen nahmen die Beamten die beiden Männer vorläufig fest.

Drogen im Kofferraum gefunden

Das Rauschgift befand sich im Kofferraum des Fahrzeuges. In Plastiktüten waren ca. 13 Kilogramm Marihuana und rund 500 Gramm Kokain verpackt. Die Ermittler stellten die Drogen sicher. Im Rahmen der Durchsuchungen der beiden Wohnungen der Tatverdächtigen konnten keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden werden. Wo die beiden Tatverdächtigen die Drogen beschafften, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die 19 und 20 Jahre alten Männer wurden am Sonntag der Haftrichterin am zuständigen Amtsgericht Ulm vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die zuständige Haftrichterin gegen die beiden Männer Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und des Kriminalkommissariats Göppingen dauern an.