Ein 36-Jähriger hat am Montag, 4.9.2023, zu tief ins Glas geschaut. Jedenfalls deutlich zu tief, um noch Auto zu fahren. Was ihn aber nicht davon abhielt.

Am hellichten Tag um 12.45 Uhr fiel einem Autofahrer, der von Hohenstaufen in Richtung Ottenbach unterwegs war, der vor ihm fahrende Peugeot auf. Dessen Fahrer fuhr Schlangenlinien, und in der Salacher Hauptstraße geriet er auf die Gegenfahrspur. Dabei streifte er möglicherweise einen entgegenkommenden Kleintransporter mit dem Außenspiegel.

Der Fahrer roch stark nach Alkohol

Der Zeuge verständige die Polizei und verfolgte den Autofahrer. Eine Polizeistreife kontrollierte den Peugeot schließlich in der Beltstraße. Am Steuer saß ein 36-Jähriger. Der roch stark nach Alkohol, was ein Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte knapp über zwei Promille intus.

Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Bei ihren Ermittlungen sucht die Polizei Eislingen nun nach dem Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. An dem Kleintransporter könnte durch das Streifen im Begegnungsverkehr ein Schaden entstanden sein.