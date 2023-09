Was geschah am Montag, 28.8.2023, vor einer Woche in der Göppinger Marktstraße? Wie erst jetzt gemeldet wurde, soll ein Mercedes-Fahrer am 28. August mit Vollgas auf einen Fußgänger am Zebrastreifen zugefahren und erst im letzten Moment abgebremst haben.

Beschleunigt und erst im letzten Moment ausgewichen

Gegen 18.45 Uhr überquerte nach Polizeiangaben ein 36-Jähriger die Marktstraße auf Höhe der Einmündung Ulrichstraße. Als er über den Zebrastreifen ging, beschleunigte der Fahrer eines Mercedes und fuhr auf den 36-Jährigen mit Vollgas zu. Im letzten Augenblick wich der Fahrer dem Fußgänger aus, so die Polizei weiter.

Anschließend soll der Mercedes-Fahrer gewendet und zusammen mit seinem Beifahrer den Fußgänger beleidigt haben. Die Polizei Göppingen, Telefon (07161) 632360, hat die Ermittlungen gegen den Mercedes-Fahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachteten.