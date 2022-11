Die Stadt Göppingen erhält für die Sanierung des Naturkundemuseums in der ehemaligen Badherberge und dem ehemaligen Badhaus in Jebenhausen 650 000 Euro an Bundesförderung. Das hat der Bundestagsabgeordnete Hermann Färber (CDU) am Donnerstag mitgeteilt. Das Geld stammt aus dem Denkmalschutz-S...