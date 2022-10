Wenn nichts geschossen wurde, gibt`s auch kein Wild in der Stube“, Matthias Riexinger, Gastronom in der vierten Generation im Familienbetrieb „Deutsches Haus“ in Gruibingen weiß, wovon er redet, denn in der Jagdsaison steht regelmäßig Wild auf der Speisekarte des Traditionshauses. Vater und...