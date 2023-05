Ole Trautner will sich zum Sieg kochen. Bei der 11. Staffel „The Taste“ auf Sat1 will der 32-Jährige zeigen, was er als Koch auf Burg Staufeneck, in Hamburg oder im Burgmann´s in Weilheim gelernt hat. © Foto: © SAT.1/Jens Hartmann „The Taste“ – ab 3. Mai 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT. 1 und auf Joyn.